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Владислав Атмахов принял участие в XXXVIII Съезде ЛДПР

На него съехались представители партии со всей страны.

Источник: Комсомольская правда

Координатор нижегородского отделения партии, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Владислав Атмахов принял участие в XXXVIII Съезде ЛДПР в Москве. Об этом депутат рассказал у себя в социальных сетях.

— Главное партийное событие года состоялось, — заявил Владислав Атмахов. — Принял участие в XXXVIII Съезде ЛДПР, который собрал делегатов и представителей партии со всей страны.

Вместе с другими депутатами Владислав Атмахов обсудил ключевые вопросы развития страны, а также принял участие в голосовании и принятии решений относительно дальнейшей работы партии и будущей избирательной кампании.

Также участники съезда утвердили федеральный список кандидатов на выборы в Госдуму и новую предвыборную программу партии «100 дней преобразования России». В ней прописаны конкретные решения, касающиеся развития регионов, системы здравоохранения и образования, поддержки семей и экономики, повышения качества жизни людей.

— Для меня особенно важно, что в центре внимания партии остаются вопросы, которые жители Нижегородской области поднимают на встречах и личных приемах, — признался Владислав Атмахов.

Среди таких вопросов депутат назвал рост цен, состояние дорог и ЖКХ, доступную медицину и поддержку семей с детьми.

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