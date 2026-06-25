Система ИИ помогла быстро создать новую высокоэффективную иммунотерапию рака

В процессе анализа данная система учитывает то, насколько различается уровень активности изучаемых ей генов в разных опухолевых клетках, относящихся к одной и той же форме рака, а также оценивает возможную опасность атакующих их Т-клеток для здоровых тканей тела. Для повышения безопасности и эффективности работы этого алгоритма ученые объединили в его рамках три разных больших языковых модели, каждая из которых анализирует одни и те же наборы данных по несколько сотен раз.