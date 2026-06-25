Система ИИ помогла быстро создать новую высокоэффективную иммунотерапию рака

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Американские и немецкие молекулярные биологи разработали систему искусственного интеллекта, которая позволяет в автоматическом режиме выявлять наиболее интересные «мишени» для CAR-T иммунотерапии в опухолевых клетках. Данный подход помог ученым очень быстро создать иммунотерапию, атакующую сразу три разных формы рака, сообщила пресс-служба медшколы Университета штата Пенсильвания (UPenn).
«Процесс выявления хорошей мишени для CAR-T иммунотерапии можно сравнить с поиском иголки в стоге сена, причем этот стог постоянно и очень быстро растет по мере накопления новых данных по структуре ДНК. Мы предположили, что рутинную часть этой задачи можно возложить на ИИ, так как нейросети способны работать с большими объемами данных», — заявил научный сотрудник UPenn Дэниел Бейкер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют Бейкер и другие ученые, в прошлом ученые искали «мишени» для иммунотерапии фактически вслепую, изучая большое число молекул, которые вырабатываются теми или иными типами опухолевых клеток. Американские и немецкие молекулярные биологи резко ускорили этот процесс при помощи ИИ-алгоритма, способного анализировать геномные базы данных и искать в них участки ДНК, которые особенно активны в опухолевых клетках и могут выступать в качестве «мишеней» для CAR-T терапии.
В процессе анализа данная система учитывает то, насколько различается уровень активности изучаемых ей генов в разных опухолевых клетках, относящихся к одной и той же форме рака, а также оценивает возможную опасность атакующих их Т-клеток для здоровых тканей тела. Для повышения безопасности и эффективности работы этого алгоритма ученые объединили в его рамках три разных больших языковых модели, каждая из которых анализирует одни и те же наборы данных по несколько сотен раз.
Работу этого ИИ-подхода Бейкер и другие ученые проверили на четырех наборах данных, собранных при изучении меланомы, рака кожи. Проведенные нейросетями расчеты указали, что наиболее интересной мишенью для создания новой CAR-T терапии от этой формы опухолей является ген GPNMB, кодирующий один из трансмембранных белков. Опираясь на результаты этих вычислений, ученые подготовили CAR-T терапию, атакующую данный белок, и проверили ее в опытах на мышах.
Данные эксперименты показали, что новая терапия защитила всех грызунов от гибели не только при развитии меланомы, но и рака прямой и толстой кишки, а также острого моноцитарного лейкоза, тогда как все особи из контрольной группы погибли через 20−25 дней после начала эксперимента. Это указывает на широкие перспективы дальнейшего использования ИИ для максимально быстрой разработки новых форм CAR-T иммунотерапии, отметили ученые.
О CAR-T иммунотерапии.
Так называемая CAR-T терапия опирается в своей работе на то, что на поверхности опухолевых клеток присутствуют молекулы, которые обычно не вырабатываются здоровыми тканями тела. Это позволяет точечным образом уничтожать рак при помощи «перепрограммированных» Т-клеток, способных распознавать эти молекулы. На текущий момент существует несколько одобренных терапий на базе T-клеток, направленных на борьбу с разными формами миеломы, лимфомы и лейкемии. Сейчас CAR-T терапию также активно адаптируют для лечения других заболеваний.