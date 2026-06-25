Выявлен ген, играющий ключевую роль в программе раннего развития зародыша

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Международный коллектив биологов впервые использовал методы «точечного» редактирования генома для изучения функций генов, управляющих развитием зародыша, что позволило ученым раскрыть ключевую роль гена NANOG в разделении зародыша на клетки, из которых формируется сам плод, а также его защитные оболочки и плацента. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.
«Нам впервые удалось преодолеть ограничения, мешавшие в прошлом редактировать геном эмбриональных клеток, и изучить роль гена NANOG в развитии зародыша. Эти опыты указали на центральную роль этого участка генома в первичном разделении эмбриональных клеток, а также раскрыли уникальные различия в характере его работы в зародышах людей и мышей», — пишут исследователи.
Как объясняют биологи, ген NANOG входит в небольшой набор участков ДНК, чья активация превращает любые ткани тела взрослых млекопитающих в аналоги эмбриональных стволовых клеток. Ученых давно интересует то, какую роль играют эти гены в развитии зародыша и как мутации в них могут влиять на развитие бесплодия и прочих проблем с беременностью.
В прошлом, получению подобных сведений мешало то, что у ученых отсутствовали достаточно точные и надежные инструменты, позволяющие безошибочным образом редактировать ДНК в человеческих эмбриональных клетках, не внося случайные мутации в геном. Эмбриональные клетки особенно уязвимы к подобным повреждениям, из-за чего они чаще всего гибнут при попытках изменить их геном при помощи CRISPR/Cas или других геномных редакторов.
Генетическая программа развития эмбриона.
Биологи обошли эту проблему при помощи модифицированной версии CRISPR/Cas, которая не «вырезает» редактируемую часть цепочки ДНК, как это делает обычная форма этого геномного редактора, а превращает одну из встроенных в нее «букв» ДНК в другой тип нуклеотидов. Используя этот подход, ученые вывели из строя ген NANOG в клетках нежизнеспособных эмбрионов человека и мышей, и проследили за их последующим развитием.
Проведенные учеными наблюдения показали, что мутации в ключевой части гена NANOG лишали эмбриональные клетки способности формировать так называемый эпибласт — центральную часть зародыша, из которой формируется тело ребенка. В результате этого внутри зародыша возникали лишь трофобласт и гипобласт — прослойки клеток, отвечающие за образование плаценты и защитных оболочек плода.
При этом биологи также обнаружили существенные различия в последствиях повреждения гена NANOG в различных прослойках зародышей людей и мышей. Это говорит о том, что связанная с ним генетическая программа развития зародыша существенным образом изменилась в процессе эволюции млекопитающих. Данные различия необходимо учитывать при проведении дальнейших опытов, нацеленных на изучение механизмов развития плода, подытожили ученые.