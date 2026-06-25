Выявлен ген, играющий ключевую роль в программе раннего развития зародыша

Биологи обошли эту проблему при помощи модифицированной версии CRISPR/Cas, которая не «вырезает» редактируемую часть цепочки ДНК, как это делает обычная форма этого геномного редактора, а превращает одну из встроенных в нее «букв» ДНК в другой тип нуклеотидов. Используя этот подход, ученые вывели из строя ген NANOG в клетках нежизнеспособных эмбрионов человека и мышей, и проследили за их последующим развитием.