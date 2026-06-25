В Воскресенске Подмосковья отправили на переработку около 2 тонн крышек

Около двух тонн пластиковых крышек передали на переработку с начала года в Воскресенске, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Инициативу реализуют по эколого-благотворительному проекту «Добрые крышечки» в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие».
Этот результат стал возможен благодаря участию образовательных учреждений, домов культуры, предприятий, магазинов, молодежных центров и неравнодушных жителей. Вырученные от переработки средства направят в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» для приобретения колясок, тренажеров, вертикализаторов и специализированных средств передвижения.
Отмечается, что из переработанного сырья производятся контейнеры для отходов, которые устанавливают на площадках Подмосковья.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.