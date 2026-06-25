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Как будет работать «Поезд здоровья» в Балтийске и Черняховском районе

Жителей приглашают проверить свое здоровье.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области продолжает работу «Поезд здоровья». В ближайшие дни его встретят жители Балтийска и района, а также Черняховского района, сообщает региональный минздрав.

29 и 30 июня врачи принимают в Кострово, 1 и 2 июля — в поселке Дивное, 3 и 4 июля — в Балтийске.

В Черняховском районе: 29 июня врачи также будут в поселке Калужский. 30 июня уже в Привольном, 1 июля — в Свободном, 2 июля — в Калиновке, 3 июля — в Каменке.

В составе «поезда» — три передвижных медицинских комплекса. Среди них маммограф с кабинетом профилактического обследования, флюорограф и мобильный лечебно диагностический стоматологический кабинет.

Да этого врачи принимали пациентов в Багратионовске, Краснознаменске, Зеленоградске, Немане, Полесске, Озерске, Гусеве и Гурьевске, в Нестеровском, Багратионовском и Светловском районах.

Реализация проекта запланирована до конца сентября.