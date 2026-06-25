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Хоперский заповедник оштрафовали на 100 тысяч за свалки отходов

Нарушение выявила природоохранная прокуратура.

Источник: Комсомольская правда

В результате проверки, организованной Воронежской межрайонной природоохранной прокуратурой c привлечением специалистов контролирующих органов, в Хоперском заповеднике обнаружили многочисленные несанкционированные очаги отходов производства и потребления.

Прокуратура потребовала от руководства заповедника устранить нарушение закона и возбудила административное дело. ОППТ назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

После внесения представления администрация заповедника ликвидировала свалки и привела территорию в надлежащее состояние. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.