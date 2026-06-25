Росстандарт отозвал сертификаты на троллейбусы «Авангард» и электробусы «Сириус». Один из них сгорел в Калининграде

Росстандарт отозвал сертификаты соответствия на троллейбусы «Авангард» и электробусы «Сириус», выпускаемые вологодским АО «Транс-Альфа». Ранее компания была поставщиком троллейбусов для Санкт-Петербурга. Решение принято по итогам внеплановой проверки, инициированной после жалобы АО «Калининград ГорТранс» на несоответствие конструкций транспортных средств обязательным требованиям безопасности. Один из троллейбусов не так давно сгорел в Калининграде.
Инспекцию согласовали с прокуратурой. Специалисты выявили многочисленные документарные нарушения, а также дефекты: незащищённые полюса аккумуляторных батарей и размещение аварийного люка на крыше троллейбусов. Производителю предписано немедленно остановить продажу продукции, иначе ему грозит административная ответственность. Также «Транс-Альфа» обязана разработать и согласовать с Росстандартом план корректирующих мероприятий.
В комитете по транспорту Петербурга подтвердили, что подвижной состав «Транс-Альфы» отличается «крайне низкой технической надежностью», пишут «Ведомости». Фиксируются длительные простои машин на гарантийном ремонте из-за того, что завод не готов оперативно устранять замечания.