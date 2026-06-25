13 команд уже прошли дальше, а вокруг ЧМ всё горячее: скандалы и расклады — в футбольном блоге «Клопс»

На этом фоне ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов в эфире предложил устраивать для женщин-арбитров «более жёсткое сито отбора, как и для женщин-водителей с точки зрения того, как они ведут себя на дороге». Его слова вызвали обсуждение, а комментатор Георгий Черданцев высказался о том, как футболисты будут вести себя с женщинами-судьями, когда это перестанет быть редкостью.