Эксперт развеял миф о том, что комары выбирают жертв по группе крови

Зуд, покраснение и появление больших шишек на месте укуса — это аллергическая реакция на вещества из слюны комара. Степень выраженности зависит от индивидуальной чувствительности, иммунного статуса и возраста: у детей реакция обычно сильнее. В редких случаях возможны серьёзные системные аллергические реакции, требующие госпитализации.