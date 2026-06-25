В Ростовской области приступили к уборке урожая на фоне благоприятной погоды

Губернатор Юрий Слюсарь держит ход уборочной под личным контролем. «Техника и люди готовы. Обеспеченность топливом держу на контроле. Важный фактор успеха — погода. По подписанному соглашению синоптики предоставляют прогнозы и аналитику. Держим руку на пульсе: каждый день мне докладывают сводку по ситуации», — отметил глава региона.