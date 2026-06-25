Волжский и Волгоград узнали соперников по «Битве городов»

Команда из Волжского выступит в «Легионе Ушакова». Турнир пройдёт в Челябинске с 24 по 28 сентября. В группе «B» волжским дзюдоистам предстоит встретиться с соперниками из Челябинска, Тюмени и Гатчины. В параллельной группе «А» за выход из квартета поборются коллективы из Екатеринбурга, Нягани, Благовещенска и Ельца.