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В Крыму до семи сократили количество курсирующих поездов дальнего следования

Решение принял республиканский оперативный штаб.

Источник: Комсомольская правда

Оперштаб Республики Крым принял решение о сокращении количества ежедневных поездов дальнего следования «Таврия». В расписании остались семь поездов, сообщил «МК в Крыму» глава региона Сергей Аксенов.

В ежедневном расписании остались поезда: № 07/08 «Санкт-Петербург — Севастополь», № 27/28 «2Москва — Симферополь», № 91/92 «Москва — Севастополь», № 315/316 «Адлер — Симферополь», № 179/180 «Санкт-Петербург — Евпатория» вместе с прицепной группой № 409/410 «Псков — Чудово», № 453/454 «Москва — Симферополь» вместе с прицепной группой № 403/404 «Курск — Белгород», № 17/18 одноэтажный три раза в четыре дня и № 167/168 двухэтажный один раз в четыре дня "Москва — Симферополь.

Все составы продолжат следовать до и от станции «Керчь-Южная». Остальные поезда, курсировавшие в текущем сезоне, начнут постепенно отменять в течение двух недель. Обновленное расписание появится на сайте перевозчика.

Ранее стало известно о временной приостановке прямого железнодорожного сообщения между Пермью и Крымом. Последний состав отправится из Перми 11 июля.

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