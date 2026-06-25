Реналдо Сефас перешёл из «Пари НН» в «Карабах» за денежную компенсацию

Ямайский нападающий, подписанный «Пари НН» в июле 2025 года, покидает клуб после сезона‑2025/26. За сезон Сефас провёл 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативных передачи. Клуб отметил вклад игрока в команду и поблагодарил его за совместную работу.