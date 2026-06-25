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Реналдо Сефас перешёл из «Пари НН» в «Карабах» за денежную компенсацию

За прошедший сезон Сефас провёл 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативных передачи.

Источник: Время

ФК «Пари НН» сообщил о согласовании перехода форварда Реналдо Сефаса в азербайджанский «Карабах» за денежную компенсацию.

Ямайский нападающий, подписанный «Пари НН» в июле 2025 года, покидает клуб после сезона‑2025/26. За сезон Сефас провёл 29 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативных передачи. Клуб отметил вклад игрока в команду и поблагодарил его за совместную работу.

«Футбольный клуб “Пари НН” благодарит за совместную работу Реналдо Сефаса и желает успешного развития дальнейшей карьеры!» — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» укрепил оборону: подписан перспективный защитник из «Ротора» Глеб Шильников.