В Отрадном Самарской области прошла экоакция «Берега чистой воды»

Экологическая акция «Берега чистой воды» прошла в Отрадном Самарской области, сообщили в администрации городского округа Отрадный. Мероприятие организовали по национальному проекту «Экологическое благополучие».
В уборке береговой зоны озера Кривое приняли участие волонтеры-экопомощники молодежного объединения «Зеленая планета» школы № 10, а также активные жители микрорайона Васильевка. Вместе они провели генеральную уборку территории, прилегающей к водоему. Также волонтеры провели для местных ребят 10−12 лет практический мастер-класс по раздельному сбору отходов и показали, как правильно сортировать пластик для дальнейшей переработки.
В результате акции участники собрали и подготовили к вывозу 15 мешков мусора. В них были пластик, стекло, металл и бытовые отходы. Кроме того, полностью очистили от мусора расположенную рядом детскую игровую площадку.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.