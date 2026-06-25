В поселке Радица-Крыловка Брянской области отремонтируют улицу Некрасова

Улицу Некрасова отремонтируют в поселке городского типа Радица-Крыловка Брянской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Протяженность участка, на котором проведут работы, составит 1,4 км. Специалисты обновят наружные инженерные сети, устроят подстилающие и выравнивающие слои основания из песка и щебня, после чего уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие.
Кроме того, на улице укрепят обочины, построят тротуары, обустроят наружное освещение и установят искусственные неровности. На завершающем этапе появятся новые дорожные знаки и разметка со световозвращающими элементами. Также на участке установят два новых автопавильона. Работы планируют завершить в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.