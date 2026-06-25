В поселке Радица-Крыловка Брянской области отремонтируют улицу Некрасова

Кроме того, на улице укрепят обочины, построят тротуары, обустроят наружное освещение и установят искусственные неровности. На завершающем этапе появятся новые дорожные знаки и разметка со световозвращающими элементами. Также на участке установят два новых автопавильона. Работы планируют завершить в 2027 году.