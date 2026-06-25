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В поселке Радица-Крыловка Брянской области отремонтируют улицу Некрасова

Работы проведут на участке протяженностью 1,4 км.

Улицу Некрасова отремонтируют в поселке городского типа Радица-Крыловка Брянской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.

Протяженность участка, на котором проведут работы, составит 1,4 км. Специалисты обновят наружные инженерные сети, устроят подстилающие и выравнивающие слои основания из песка и щебня, после чего уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, на улице укрепят обочины, построят тротуары, обустроят наружное освещение и установят искусственные неровности. На завершающем этапе появятся новые дорожные знаки и разметка со световозвращающими элементами. Также на участке установят два новых автопавильона. Работы планируют завершить в 2027 году.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.