Более 23,5 тыс. жителей Подмосковья прошли обучение в школе для родителей

Узнать расписание занятий можно на сайтах медицинских организаций и в их социальных сетях. Кроме того, в регионе работает Единый кол-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Получить консультацию можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону 8 (800) 550−30−03. Звонок бесплатный.