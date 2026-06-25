Более 23,5 тыс. жителей Подмосковья прошли обучение в школе для родителей

Обучение в школе будущих родителей прошли более 23,5 тыс. жителей Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Обучение проводится бесплатно на базе родовспомогательных учреждений Подмосковья. Занятия ведут неонатологи, акушеры-гинекологи и перинатальные психологи. Они рассказывают о подготовке к родам, уходе за новорожденным, грудном вскармливании и восстановлении после родов.
«Занятия помогают справиться с волнением, почувствовать опору и уверенность на всех этапах — и до родов, и после», — рассказал Максим Забелин.
Узнать расписание занятий можно на сайтах медицинских организаций и в их социальных сетях. Кроме того, в регионе работает Единый кол-центр системы родовспоможения «Стань мамой в Подмосковье». Получить консультацию можно ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону 8 (800) 550−30−03. Звонок бесплатный.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.