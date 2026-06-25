Работу больницы в Московской области улучшили по просьбе пациентки

Девушка пришла в Лобненскую больницу в Московской области, чтобы взять направления на анализы, необходимые для получения справки в бассейн. Но это оказалось сложнее, чем она ожидала: ее попросили сначала пройти полную диспансеризацию, потом записаться в специальный кабинет и уже там узнать, что делать дальше.