Работу больницы в Московской области улучшили по просьбе пациентки

Девушка пришла в Лобненскую больницу в Московской области, чтобы взять направления на анализы, необходимые для получения справки в бассейн. Но это оказалось сложнее, чем она ожидала: ее попросили сначала пройти полную диспансеризацию, потом записаться в специальный кабинет и уже там узнать, что делать дальше.
Пациентка поделилась проблемой через QR-код обратной связи. Руководство больницы отреагировало быстро: теперь, чтобы посетить разных врачей, не нужно тратить много времени. В клинике оборудовали дополнительный кабинет, куда легко записаться самостоятельно. В нем можно комплексно пройти осмотр у терапевта и дерматолога, а также сдать анализы за один день.
Медцентр открыли по нацпроекту «Здравоохранение», а сейчас за качеством работы следят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». На всех объектах, построенных или обновленных по нацпроектам, размещены таблички с QR-кодом. Если заметили недочет, отсканируйте код, и обращение обязательно рассмотрят!