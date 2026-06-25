Запатентован новый способ доставки противоопухолевых молекул

«Технологию, которая позволяет “упаковывать” противоопухолевые молекулы в наночастицы диоксида кремния и доставлять их прямо в раковую опухоль, запатентовали ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Поверхность наночастиц модифицируют полиэтиленимином, за счет чего носитель удерживает в разы больше действующего вещества и отдает его медленно и контролируемо. Метод позволяет на 30% снизить токсическую нагрузку на организм пациента, отмечают ученые», — рассказали в пресс-службе.