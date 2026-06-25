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Запатентован новый способ доставки противоопухолевых молекул

Поверхность наночастиц модифицируют полиэтиленимином, поэтому носитель удерживает больше действующего вещества и отдает его медленнее.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого запатентовали новый способ доставки молекул противоопухолевых лекарств в пораженные органы с помощью наночастиц диоксида кремния. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

«Технологию, которая позволяет “упаковывать” противоопухолевые молекулы в наночастицы диоксида кремния и доставлять их прямо в раковую опухоль, запатентовали ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Поверхность наночастиц модифицируют полиэтиленимином, за счет чего носитель удерживает в разы больше действующего вещества и отдает его медленно и контролируемо. Метод позволяет на 30% снизить токсическую нагрузку на организм пациента, отмечают ученые», — рассказали в пресс-службе.

Адресная доставка противоопухолевых препаратов все чаще используется в современной онкологии, а диоксид кремния считается наиболее пригодным носителем лекарственных молекул. Однако пользоваться им не так просто.

Диоксид кремния и ПЭИ.

Ключевая идея ученых из Петербурга состоит в том, чтобы заранее покрыть наночастицы диоксида кремния полиэтиленимином (ПЭИ). Этот полимер создает на поверхности частиц множество аминогрупп с высокой плотностью положительного заряда. За счет электростатического притяжения, водородных связей и донорно-акцепторных взаимодействий действующее вещество удерживается прочно и стабильно. В роли такого вещества выступила малая молекула на основе 2-аминотиофена с противоопухолевой активностью.

Синтез укладывается в пять этапов при комнатной температуре и нейтральной кислотности без агрессивных реагентов. Носитель связывает более 70% вещества и удерживает в организме 18 дней, высвобождая в зависимости от среды.

«Мы отошли от привычных слабых ионных групп и сделали ставку именно на полиэтиленимин. Это дало высокую плотность заряда, а с ней заметно большую емкость, особенно для трудных, плохо растворимых молекул», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории нано- и микрокапсулирования биологически активных веществ Тимофей Карпов.

Авторы рассчитывают, что технология найдет применение прежде всего в лечении рака молочной железы и яичников.