Прокуратура оспаривает аванс в 100 млн за строительство дома «Воронеж Град»

Суд принял заявление к производству, следующее заседание назначено на 25 августа. Согласно данным портала госзакупок, речь идет о подряде на строительство дома, который «Воронеж Град» получил как единственный участник конкурса. Компания снизила начальную стоимость контракта на 2 млн руб. — до 337,8 млн руб. Объект должны сдать до конца текущего года. Изначально контрактом не было предусмотрено авансирование подрядчика, однако в допсоглашении, оспариваемом прокуратурой, стороны изменили условия, предусмотрев аванс в размере 101,9 млн руб.