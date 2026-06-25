Уфимский завод металлоконструкций внедрит бережливые технологии

Завод металлоконструкций «Ресталь» в Уфе присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре компетенций в сфере производительности труда.
«Оптимизация производства позволит сократить время выполнения заказов, снизить себестоимость продукции и повысить загрузку оборудования», — прокомментировал министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов.
Пилотным направлением для внедрения бережливых технологий выбран процесс производства корзин для наружных блоков кондиционеров. Это один из семи видов фасадной продукции компании. Уже состоялось стартовое совещание, сформирована рабочая группа, а сотрудники приступили к обучению основам бережливого производства.
Следующим этапом станет диагностика выбранного участка. После ее завершения специалисты регионального центра компетенций вместе с командой завода начнут внедрять инструменты бережливого производства.
Эксперты регионального центра компетенций будут сопровождать предприятие в течение шести месяцев. За это время они помогут оптимизировать производственные потоки, а затем успешные практики смогут распространить и на другие участки завода.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.