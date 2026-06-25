С начала года новым профессиям обучились 1223 жителя Татарстана

Бесплатное обучение новым профессиям по нацпроекту «Кадры» освоили 1223 жителя Республики Татарстан. Это на 148% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда обучение прошли 494 человека, сообщили в министерстве труда, занятости и социальной защиты региона.
Всего с начала года к программам приступили 3239 жителей региона. В числе самых популярных профессий — водитель автобуса и грузового автомобиля, машинист бульдозера и экскаватора, младшая медицинская сестра, оператор мультироторных беспилотных авиационных систем, пекарь и другие.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.