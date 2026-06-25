Минсоц планирует направить выплаты на подготовку детей погибших участников СВО к школе

Выплата составит 5 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Ее можно потратить на подготовку школьников к новому учебному году. Родителям подавать заявление на ее получение необязательно — средства поступят на банковскую карту по реквизитам, которые хранятся в Центре социальной поддержки населения.