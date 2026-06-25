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Минсоц планирует направить выплаты на подготовку детей погибших участников СВО к школе

Выплата составит 5 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет.

В Калининградской области многодетные семьи и дети погибших участников СВО в июле получат выплаты на подготовку к школе. Об этом сообщила заместитель председателя правительства и министр социальной политики региона Анжелика Майстер во время прямого эфира в ЦУРе в четверг 25 июня.

«В июле наши многодетные семьи, а также дети погибших участников специальной военной операции получат выплату на подготовку к школе», — сказала министр.

Выплата составит 5 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Ее можно потратить на подготовку школьников к новому учебному году. Родителям подавать заявление на ее получение необязательно — средства поступят на банковскую карту по реквизитам, которые хранятся в Центре социальной поддержки населения.

Ранее сообщалось, что выплата на подготовку к школе в 2025 году была оформлена на почти 31,5 тыс. детей. Это в 4,8 больше, чем в 2024-м.