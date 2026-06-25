Минсоц планирует направить выплаты на подготовку детей погибших участников СВО к школе

В Калининградской области многодетные семьи и дети погибших участников СВО в июле получат выплаты на подготовку к школе. Об этом сообщила заместитель председателя правительства и министр социальной политики региона Анжелика Майстер во время прямого эфира в ЦУРе в четверг 25 июня.
«В июле наши многодетные семьи, а также дети погибших участников специальной военной операции получат выплату на подготовку к школе», — сказала министр.
Выплата составит 5 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Ее можно потратить на подготовку школьников к новому учебному году. Родителям подавать заявление на ее получение необязательно — средства поступят на банковскую карту по реквизитам, которые хранятся в Центре социальной поддержки населения.
Ранее сообщалось, что выплата на подготовку к школе в 2025 году была оформлена на почти 31,5 тыс. детей. Это в 4,8 больше, чем в 2024-м.