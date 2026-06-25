Воробьёв рассказал об укреплении сотрудничества Подмосковья и Белоруссии

«Будем обязательно работать вместе и делать всё. Я очень переживаю за вас. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. Зная вас в деталях уже, ещё больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами», — сказал глава соседнего государства.