Воробьёв рассказал об укреплении сотрудничества Подмосковья и Белоруссии

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провели встречу, на которой обсудили ключевые направления экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества между регионами, передаёт 360.ru. Основной темой беседы стали совместные проекты и инициативы, которые реализуются в рамках визита главы Подмосковья в Минск.
Белоруссия — ключевой партнёр Подмосковья с объёмом товарооборота в 15 миллиардов долларов. Регион экспортирует оборудование, транспортные средства и сельскохозяйственную продукцию, а импортирует машиностроение, текстиль и продукты питания. В области работает более 120 предприятий с белорусским капиталом.
Значимые проекты включают завод «Белтелекабель» в Воскресенске и центр Минского автомобильного завода в Химках. В прошлом году в Подмосковье установили более 100 лифтов Могилевского завода, а в этом году планируют установить еще 150. Минскому метрополитену передали 20 вагонов, и ожидается поставка ещё 15.
Сотрудничество охватывает медицину и образование. Между регионами действует 20 соглашений между медицинскими вузами, проводятся форумы и конференции. В сфере образования заключено 60 договоров, организуются олимпиады и стажировки. Белорусские учёные участвуют в мегасайенс-проекте NICA, а предприятия поддерживают инфраструктурные проекты, такие как строительство Южно-Лыткаринской автодороги.
Президент Лукашенко поблагодарил Воробьёва за вклад в развитие региона.
«Будем обязательно работать вместе и делать всё. Я очень переживаю за вас. Когда встречаюсь с президентом Путиным, мы много говорим о Московской области. Зная вас в деталях уже, ещё больше проникаюсь уважением к тому труду, который вы вкладываете в развитие Московского региона вместе со своими коллегами», — сказал глава соседнего государства.