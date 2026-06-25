В Калининграде отыскали 15-летнего мальчика, который ушел из дома 22 июня

В Калининграде полицейские разыскали 15-летнего мальчика, который ушел из дома вечером 22 июня и пропал. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, юношу обнаружили в Кутаисском переулке.
Известно, что днем он гулял по городу, а ночевал у своих знакомых.
Подростка доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Уже сообщили, что противоправных действий в отношении него не совершалось.
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