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В Калининграде отыскали 15-летнего мальчика, который ушел из дома 22 июня

Днем он гулял, а ночевал у знакомых.

В Калининграде полицейские разыскали 15-летнего мальчика, который ушел из дома вечером 22 июня и пропал. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, юношу обнаружили в Кутаисском переулке.

Известно, что днем он гулял по городу, а ночевал у своих знакомых.

Подростка доставили в отдел для дальнейших разбирательств. Уже сообщили, что противоправных действий в отношении него не совершалось.

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