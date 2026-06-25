В Ростовской области рассматривают возможность возобновить грузовое движение в аэропорт Платов

Также на следующий плановый период запланирована масштабная работа над проектами оставшихся участков ростовского транспортного кольца. В частности, перепроектирование направления Ростов — Новошахтинск. В 2026 году завершится проектирование Щепкинского въезда в Ростов, а на 2027 год запланированы аналогичные работы по Темерницкому въезду.