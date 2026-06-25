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В Ростовской области рассматривают возможность возобновить грузовое движение в аэропорт Платов

Минтранс региона изучит возможность восстановления грузовых перевозок до аэропорта Платов, закрытого с 2022 года.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта Ростовской области изучает возможность возобновить грузовое движение в аэропорт Платов, который не работает с февраля 2022 года. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.

По ее словам, сейчас грузовое движение на этом направлении приостановлено, но вопрос прорабатывается.

Также на следующий плановый период запланирована масштабная работа над проектами оставшихся участков ростовского транспортного кольца. В частности, перепроектирование направления Ростов — Новошахтинск. В 2026 году завершится проектирование Щепкинского въезда в Ростов, а на 2027 год запланированы аналогичные работы по Темерницкому въезду.

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