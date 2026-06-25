«Верьте во всё современное»: в облизбиркоме рассказали о преимуществах дистанционного голосования

«У нас здесь будут выведены все статистические сведения по получению, по отправлению в электронную урну, — подчеркнула Инесса Винярская. — Пожалуйста, во все дни приходите в Общественную палату в Центр общественного наблюдения. Они тоже будут мониторить, у них будет вход на все порталы ДЭГ. Каждый бюллетень определённо сразу помечается. То есть когда идёт какое-то, знаете, организованное массовое [голосование], тогда это сразу привлекает внимание. Тогда уже там бьют тревогу все партии, которые сидят в Москве и за этим смотрят. Мы со своей стороны тут смотрим, поэтому, ну, я не знаю, насколько ещё прозрачно. Это просто тогда не верить во всё современное, как и в деньги в банкомате».