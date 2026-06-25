Елена Ваенга выступит с летним концертом в Светлогорске

Артистка выйдет на сцену вместе со своим коллективом и представит программу, состоящую из самых известных хитов и, возможно, новых композиций. Каждый концерт Ваенги отличается особой атмосферой и элементом импровизации — заранее предугадать сет-лист практически невозможно. В этот вечер могут прозвучать любимые многими песни «Курю», «Шопен» и другие произведения из репертуара исполнительницы.