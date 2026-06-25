Более тысячи зрителей посетили «Юношеские Ассамблеи‑2026» в Нижегородской области

Музыкальный проект «Юношеские Ассамблеи‑2026», организованный Камерным оркестром «Солисты Нижнего Новгорода», собрал свыше тысячи зрителей в городах и районах Нижегородской области, а ещё столько же посмотрели гала‑концерт онлайн. В этом году проект прошёл при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и впервые включил выступления не только в Нижнем Новгороде, но и в Дзержинске, Арзамасе, Выксе и Павлове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
За участие в конкурсном этапе боролись 113 юных музыкантов из музыкальных школ, школ искусств и колледжей региона; в финал прошли 84 исполнителя в возрасте от 7 до 22 лет из 9 городов, 2 посёлков и 1 села. Победители выступали с камерным оркестром «Солисты Нижнего Новгорода»: всего прозвучало 78 концертных номеров для скрипки, альта, виолончели, духовых, домры, балалайки, фортепиано и вокала.
Проект традиционно даёт площадку для молодых талантов региона и помогает им выступать на одной сцене с профессиональным оркестром. Финальный марафон начался 19 апреля в зале Нижегородской консерватории имени М. И. Глинки; в День защиты детей прошёл специальный концерт для подопечных Центра социального развития области, а завершился проект 9 июня в Павлове. Просмотреть гала‑концерт можно было через прямую трансляцию на официальных ресурсах оркестра.