Более тысячи зрителей посетили «Юношеские Ассамблеи‑2026» в Нижегородской области

Музыкальный проект «Юношеские Ассамблеи‑2026», организованный Камерным оркестром «Солисты Нижнего Новгорода», собрал свыше тысячи зрителей в городах и районах Нижегородской области, а ещё столько же посмотрели гала‑концерт онлайн. В этом году проект прошёл при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и впервые включил выступления не только в Нижнем Новгороде, но и в Дзержинске, Арзамасе, Выксе и Павлове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.