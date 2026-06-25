Врач рассказала, как подготовить иммунитет ребенка перед лагерем

Кроме того, специалист отметила, что регулярные прогулки, спорт и полноценный сон помогают укрепить защитные силы. Она также советует щадящие закаливания, но только после консультации с педиатром. Перед поездкой нужно проверить прививки и пройти медосмотр, напомнила специалист.