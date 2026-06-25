Дятлова: сквер на ул. Фрунзе благоустраивают с учетом возвращения трамвая

По словам главы администрации, во время совещания обсуждалось не только благоустройство самого сквера, но и развитие всего микрорайона. Она также поручила комитету развития дорожно-транспортной инфраструктуры инициировать оформление сервитута и выполнить дополнительное мощение пешеходных дорожек в сторону Дома быта и школы № 25.