Дятлова: сквер на ул. Фрунзе благоустраивают с учетом возвращения трамвая

Работы по благоустройству сквера на улице Фрунзе ведутся с учетом возможного возрождения трамвайной линии, предусмотренного Генеральным планом Калининграда. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова по итогам выездного совещания.
«Деревья и освещение делаем с учётом возрождения трамвайной линии (как в Генплане)», — написала Дятлова в своём телеграм-канале.
По словам главы администрации, во время совещания обсуждалось не только благоустройство самого сквера, но и развитие всего микрорайона. Она также поручила комитету развития дорожно-транспортной инфраструктуры инициировать оформление сервитута и выполнить дополнительное мощение пешеходных дорожек в сторону Дома быта и школы № 25.
Кроме того, в администрации проектируют парковочное пространство в границах улиц Фрунзе, Грига, Томской и Гражданской. Реализацию проекта власти рассчитывают включить в планы на 2027 год. Сейчас также продолжается ремонт пешеходной дорожки от улицы Фрунзе к Московскому проспекту, известной как улица Лазаретная.
В мае администрация Калининграда объявила аукцион на благоустройство сквера на улице Фрунзе между домами № 44А и 50. На эти цели предусмотрели 19,9 млн руб. Проект включает устройство новых покрытий, озеленение территории, установку десяти скамеек, 22 фонарей и качелей с декоративной подсветкой. Также планируется высадить семь сакур и более 360 кустов пузыреплодника.