В калининградском университете появятся четыре башни из сотен тысяч книг

Более 330 тысяч книг, три этажа и массивный стеклянный купол: так можно описать новый учебно-просветительский комплекс, который появится на территории неокампуса «Кантиана». Его построят в Калининграде по нацпроекту «Молодежь и дети».
Доступ к большей части книг будет открытым: читатели смогут выбрать литературу с многочисленных полок, расположенных в четырех тематических башнях.
Всего будут работать два читальных зала. В библиотеке также обустроят отдельные пространства для работы и общения. Посещать комплекс смогут все жители и гости Калининградской области.
— Здесь можно будет найти настоящие сокровища. Одно из них — сочинения из знаменитого Валленродтского собрания, которые одними из первых пополнили фонды БФУ имени И. Канта. Планируем их использовать в качестве экспонатов в витринах атриума, — рассказала директор культурно-просветительского центра университета Мария Мамаева.
В правительстве области сообщили, что проект готов примерно на 86 процентов.
Справка «РГ».
Целое созвездие современных университетских кампусов создается по всей стране по поручению президента РФ Владимира Путина. Помимо Калининграда, на финишную прямую вышли Новосибирск, Челябинск и Нижний Новгород. В эксплуатацию ввели 33 объекта, еще 14 обещают достроить до конца 2026 года.