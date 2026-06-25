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Биолог дала совет, как сохранить цвет волос на море

Биолог Лялина посоветовала перед купанием в море смачивать волосы пресной водой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Смачивание волос пресной водой перед купанием в море помогает сохранить их цвет, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Ультрафиолетовое излучение разрушает пигменты, что приводит к выгоранию цвета. Перед купанием в бассейне или море смачивайте волосы пресной водой или наносите на них несмываемый кондиционер. И соленая, и хлорированная вода, попадая через чешуйки волоса, также может вымывать цвет», — сказала Лялина NEWS.ru.

По словам эксперта, для защиты от солнца можно использовать средства с УФ-фильтрами и носить головные уборы. Также она посоветовала применять термозащитные средства при укладке и сушить волосы естественным способом.

«Если ваши волосы окрашены, придется применить больше усилий для сохранения их цвета. Используйте специально предназначенные шампуни и кондиционеры. Регулярно применяйте увлажняющие маски, поскольку красители истощают локоны, лишая их влаги», — пояснила Лялина.

Также она рекомендует избегать частого мытья и агрессивной косметики, ополаскивать волосы прохладной водой, использовать несмываемые масла и, при необходимости, сухой шампунь.