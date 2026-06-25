Биолог дала совет, как сохранить цвет волос на море

«Ультрафиолетовое излучение разрушает пигменты, что приводит к выгоранию цвета. Перед купанием в бассейне или море смачивайте волосы пресной водой или наносите на них несмываемый кондиционер. И соленая, и хлорированная вода, попадая через чешуйки волоса, также может вымывать цвет», — сказала Лялина NEWS.ru.