Биолог дала совет, как сохранить цвет волос на море

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Смачивание волос пресной водой перед купанием в море помогает сохранить их цвет, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
«Ультрафиолетовое излучение разрушает пигменты, что приводит к выгоранию цвета. Перед купанием в бассейне или море смачивайте волосы пресной водой или наносите на них несмываемый кондиционер. И соленая, и хлорированная вода, попадая через чешуйки волоса, также может вымывать цвет», — сказала Лялина NEWS.ru.
По словам эксперта, для защиты от солнца можно использовать средства с УФ-фильтрами и носить головные уборы. Также она посоветовала применять термозащитные средства при укладке и сушить волосы естественным способом.
«Если ваши волосы окрашены, придется применить больше усилий для сохранения их цвета. Используйте специально предназначенные шампуни и кондиционеры. Регулярно применяйте увлажняющие маски, поскольку красители истощают локоны, лишая их влаги», — пояснила Лялина.
Также она рекомендует избегать частого мытья и агрессивной косметики, ополаскивать волосы прохладной водой, использовать несмываемые масла и, при необходимости, сухой шампунь.