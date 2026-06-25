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197 нижегородских выпускников набрали максимальный балл на ЕГЭ в 2026 году

25 июня завершился основной этап сдачи ЕГЭ.

Источник: Время

197 нижегородских выпускников набрали максимальный балл на ЕГЭ в 2026 году. Об этом сообщил министр образования Михаил Пучков в макс-канале.

По словам Пучкова, 25 июня завершился основной этап сдачи Единого государственного экзамена. Экзамены прошли в штатном режиме. Удалений не было.

«Максимальное количество баллов набрали 197 участников экзаменационной кампании 2026 года, что на 62 человека больше по сравнению с прошлым годом», — подчеркнул глава регионального минобра.

Как сообщил министр, в текущем году 20 человек набрали 200 максимальных баллов по двум предметам, что в два раза больше по сравнению с 2025 годом.

Говоря о наивысшем результате за период экзаменационной кампании в Нижегородской области, Пучков написал следующее:

«300 баллов (по трём предметам) — русский язык, математика и физика — набрал выпускник Лицея № 38 Илья Ковалев. В 2025 такого результата не было». «Очень радуют результаты по профильной математике и физике! Ждём итогов по биологии и уверен, что и по результатам резервных дней ещё будут выпускники с максимальным количеством набранных баллов!», — заключил он.

Ранее сообщалось, что выпускник нижегородского лицея сдал три экзамена на 100 баллов.