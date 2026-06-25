197 нижегородских выпускников набрали максимальный балл на ЕГЭ в 2026 году

«300 баллов (по трём предметам) — русский язык, математика и физика — набрал выпускник Лицея № 38 Илья Ковалев. В 2025 такого результата не было». «Очень радуют результаты по профильной математике и физике! Ждём итогов по биологии и уверен, что и по результатам резервных дней ещё будут выпускники с максимальным количеством набранных баллов!», — заключил он.