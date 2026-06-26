Горожане везут топливо: в Севастополе спасают обитателей Аквариума

Сегодня сотрудники аквариума забили тревогу — запас топлива подходит к концу, без него остановятся компрессоры, в результате чего вся морская фауна — тысячи обитателей аквариума — может погибнуть. Помощь оказали рядовые горожане города-героя.
«Простые севастопольцы узнали о ситуации, приехали, дали канистры с топливом… Также помощь обещали оказать завтра на одной АЗС», — рассказали РИА Новости Крым в Севастопольском аквариуме.
Там подчеркнули, на данный момент в здании есть электричество. Но тужен запас топлива на период отключений, чтобы сохранить коллекцию обитателей аквариума. Того бензина, которым сегодня поделились неравнодушные севастопольцы, хватит на 10 часов работы.
«Люди откликнулись и очень стараются помочь. Многие хотят помочь деньгами, но нам нужно просто топливо. Мы и так его покупали, мы в блэкаут его покупали. Но сейчас покупать негде», — рассказали в Аквариуме.
Ранее в четверг сообщалось, что более сотни улиц в Севастополе и несколько прилегающих к городу населенных пунктов пока остаются обесточенными после атак ВСУ. Как информирует пресс-служба правительства города утром в четверг, энергетики продолжают работать над восстановлением энергоснабжения.
Ночью в Севастополе энергетикам удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.