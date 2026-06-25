Врачи и автомеханики: в Калининграде назвали самые высокооплачиваемые вакансии июня

В Калининграде больше всего в июне готовы платить врачу‑ортодонту. Об этом сообщили аналитики SuperJob.
Специалисты могут получать от 150 тысяч рублей. Работодатель также обещает бесплатное обучение.
Столько же — от 150 тысяч — может заработать врач‑стоматолог‑терапевт. Кандидату потребуется высшее медицинское образование, не менее трёх лет опыта и действующий сертификат специалиста.
В топ-5 самых денежных предложений июня попали:
врач‑ортодонт — от 150 000 рублей; врач‑стоматолог‑терапевт — от 150 000 рублей; автомеханик — 120 000−130 000 рублей; водитель погрузчика — 113 000−135 600 рублей; врач анестезиолог‑реаниматолог — 82 000−191 000 рублей.
Жители Калининградской области в среднем проводят у первого работодателя 5,2 года.