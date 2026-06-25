В селе Исаклы Самарской области расчистят Школьный пруд

Школьный пруд расчистят в селе Исаклы Самарской области, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».
Из-за заиливания в водоеме площадью 9,4 гектара активно размножаются вредные микроорганизмы, разрастаются водоросли и камыш, снижается концентрация кислорода, происходит замор рыбы и ухудшается качество воды. Кроме того, в акватории местами лежат поваленные деревья, а берега заросли древесно-кустарниковой порослью.
«Благодаря федеральной поддержке мы решаем проблему, которая годами беспокоила жителей: заиливание и цветение воды. Рассчитываем, что после завершения работ водоем снова станет полноценной зоной отдыха для всех исаклинцев», — отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.
В ходе расчистки планируется убрать 78 кубометров водной растительности и более 26 тысяч кубометров иловых отложений с помощью экскаватора-амфибии. В результате расчистки улучшится экологическое состояние водного объекта, а также условия проживания для 4628 жителей села. Работы планируется завершить до 2028 года.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.