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В селе Исаклы Самарской области расчистят Школьный пруд

Планируется убрать водную растительность и иловые отложения с помощью экскаватора-амфибии.

Школьный пруд расчистят в селе Исаклы Самарской области, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».

Из-за заиливания в водоеме площадью 9,4 гектара активно размножаются вредные микроорганизмы, разрастаются водоросли и камыш, снижается концентрация кислорода, происходит замор рыбы и ухудшается качество воды. Кроме того, в акватории местами лежат поваленные деревья, а берега заросли древесно-кустарниковой порослью.

«Благодаря федеральной поддержке мы решаем проблему, которая годами беспокоила жителей: заиливание и цветение воды. Рассчитываем, что после завершения работ водоем снова станет полноценной зоной отдыха для всех исаклинцев», — отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

В ходе расчистки планируется убрать 78 кубометров водной растительности и более 26 тысяч кубометров иловых отложений с помощью экскаватора-амфибии. В результате расчистки улучшится экологическое состояние водного объекта, а также условия проживания для 4628 жителей села. Работы планируется завершить до 2028 года.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.