Дубовка: что посмотреть, где погулять и почему сюда стоит приехать на выходные

Для многих туристов путешествие по Волгоградской области начинается и заканчивается Волгоградом. Для тех, кто не хочет тратить много времени на поездку, например в Урюпинск, всего в 50 километрах от областного центра находится город, который способен удивить даже опытных путешественников. Речь о Дубовке — старинном волжском городе с купеческими особняками XIX века, православными святынями, живописной природой и развивающимся гастрономическим туризмом.