Дубовка: что посмотреть, где погулять и почему сюда стоит приехать на выходные

Для многих туристов путешествие по Волгоградской области начинается и заканчивается Волгоградом. Для тех, кто не хочет тратить много времени на поездку, например в Урюпинск, всего в 50 километрах от областного центра находится город, который способен удивить даже опытных путешественников. Речь о Дубовке — старинном волжском городе с купеческими особняками XIX века, православными святынями, живописной природой и развивающимся гастрономическим туризмом.
Если вы ищете, что посмотреть в Дубовке, где погулять на выходных или куда поехать недалеко от Волгограда, этот маршрут станет отличной идеей для короткого путешествия.
Чем интересна Дубовка.
Дубовка считается одним из самых атмосферных малых городов региона. Основанная в 1734 году, она быстро стала важным купеческим посадом на Волге. Через город проходили торговые пути, развивались ремесла, мукомольное и маслобойное производство.
Главная особенность города сегодня — сохранившаяся дореволюционная архитектура. Здесь до сих пор можно увидеть старинные купеческие дома, прогуляться по историческим улицам и почувствовать атмосферу провинциального Поволжья XIX века.
Что посмотреть в Дубовке.
Купеческие особняки и исторический центр.
Одно из самых популярных направлений — прогулка по историческому центру. Особое внимание туристов привлекает улица Московская, сохранившая свое название еще с дореволюционных времен.
Во время экскурсии можно увидеть:
дом купца Жемарина;
особняки Репникова;
дома Захарченко и Грязева;
историческое здание Вааг, связанное с немецкими колонистами.
Настоящим украшением города считается розово-белый особняк купца Жемарина. Усадьба считается образцом провинциального модерна с резным камнем, кованой лестницей и дубовыми воротами. Сохранилась до наших дней, несмотря на революцию. Сегодня здесь располагается библиотека, где проводят интерактивные экскурсии с элементами театрализации.
Любителям истории стоит также посетить Дубовский районный краеведческий музей, где рассказывают о купечестве, развитии города и знаменитых личностях, бывавших в этих местах.
Где погулять в Дубовке.
Набережная Волги и старинные деревья.
Одно из лучших мест для прогулок — берег Волги. Здесь можно увидеть знаменитые природные памятники:
дуб-патриарх возрастом более 230 лет;
Дуб считается символом города и одной из главных природных достопримечательностей района.
старинный конский каштан.
Особенно красиво здесь летом и ранней осенью, когда открываются панорамные виды на Волгу.
Святыни и паломнические маршруты.
Большой популярностью пользуются паломнические поездки в Свято-Вознесенский женский монастырь.
Обитель существует более 150 лет и считается одной из духовных достопримечательностей Волгоградской области. Здесь можно посетить источник с родниковой водой; увидеть монастырские мастерские; приобрести изделия ручной работы и фермерскую продукцию.
Также туристы посещают Троицкую церковь, известную уникальным горельефом «Воинство небесное».
Природные достопримечательности рядом с Дубовкой.
Город Золотой Орды.
Одной из самых необычных достопримечательностей города считается Водянское городище — место, где когда-то располагался крупный золотоордынский город Бельджамен. Археологический памятник находится неподалеку от Волгоградского водохранилища, а дойти до него от центра Дубовки можно прогулочным шагом примерно за двадцать минут.
Сегодня от средневекового города не осталось величественных стен или башен. Пейзаж здесь выглядит сдержанно и даже немного загадочно: степные просторы, пологие возвышенности и редкие фрагменты старинной кладки, выступающие из земли. Именно так сейчас выглядят многие древние поселения эпохи Золотой Орды на территории Волгоградской области.
По мнению исследователей, Бельджамен был одним из важных торговых центров Нижнего Поволжья XIII-XIV веков. Историки связывают гибель города с походами Тамерлана, после которых многие поселения региона были уничтожены.
Особый интерес вызывает сам берег водохранилища. Из-за постоянного размыва почвы вода буквально открывает новые следы прошлого. Под обрывом можно увидеть куски средневекового кирпича, обломки глиняной посуды и остатки древних построек.
Важно помнить, что проводить раскопки на территории городища запрещено законом. Однако прогулка вдоль берега и знакомство с историей древнего города доступны всем желающим.
Кроме того, рядом с городищем расположен просторный песчаный пляж на берегу Волгоградского водохранилища. Летом сюда приезжают не только любители истории, но и туристы, которые хотят совместить экскурсию с отдыхом у воды и красивыми видами на Волгу.
Энотуризм в Дубовском районе.
В последние годы Дубовский район активно развивает энотуризм. Здесь работают местные винодельни, где проводят экскурсии по виноградникам, дегустации, гастрономические туры. Особой популярностью пользуется фестиваль Дубовская лоза, посвященный виноделию региона.
Почему стоит приехать в Дубовку.
Дубовка — это удачное направление для путешествия выходного дня. Здесь сочетаются:
старинная архитектура;
природные памятники;
православные святыни;
гастрономический туризм;
атмосферные прогулки по Волге.
Город подойдет тем, кто хочет увидеть необычные места Волгоградской области, отдохнуть от суеты мегаполиса и открыть для себя новую сторону Поволжья.
Как добраться до Дубовки.
Дубовка находится всего примерно в 50 километрах от центра Волгограда. Единственный способ сюда добраться из Волгограда по трассе Волгоград — Саратов — Сызрань.
ДубовкаДубовка — карта, что посмотреть, фото, как добраться, координаты.
Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102».