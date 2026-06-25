В Ростове испытают белорусские троллейбусы

Во время поездки в Минск городская делегация встретилась с руководством завода Белкоммунмаш. Стороны договорились, что три новые машины отправятся на Дон для тестовой эксплуатации. Это позволит транспортникам понять, как техника покажет себя на местных маршрутах. Обновление парка наземного электрического транспорта является важной частью городской стратегии. До две тысячи тридцатого года Ростов должен приобрести три десятка электробусов и тридцать один троллейбус. Техника белорусского производства уже успешно работает в Санкт-Петербурге и Тольятти. Теперь настала очередь донской столицы оценить комфорт и надежность этих машин на своих линиях.