Эксперт рассказала, можно ли дважды заваривать пакетик чая

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Чай в пакетиках при повторной заварке теряет вкус и пользу, поэтому использовать его дважды не стоит, заявила эксперт бренда Newby Teas Елена Ровковская.
«Чайный пакетик предназначен для удобного и быстрого заваривания и всегда рассчитан на одну чашку чая. Мы рекомендуем использовать его для чашки объемом 200−300 миллилитров», — сказала Ровковская «Газете.Ru».
По словам эксперта, для каждого вида чая важно соблюдать время и температуру заваривания. Зеленый чай не терпит кипятка и настаивается одну-две минуты, черный — две-три минуты, тизаны (фруктовые и травяные настои) — от трех до четырех минут, отметила Ровковская. Она также добавила, что если оставить пакетик в чашке надолго, вкус станет горьким, особенно у зеленого чая. Для тизанов это правило не так строго: при более долгом настаивании они становятся насыщеннее, но горечи не дают, пояснила Ровковская.
«Черные чаи, такие как Ассам, цейлонские купажи и Английский Завтрак, лучше раскрываются при температуре, близкой к кипению. Зеленые и белые чаи лучше заваривать при температуре от 70 до 80 градусов, иначе можно обжечь их нежные почки и листья, и чай потеряет свой аромат и вкус», — подчеркнула Ровковская.
Также она предупредила, что не стоит повторно кипятить воду: в ней уменьшается количество кислорода, что влияет на качество напитка.