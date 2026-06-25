В Санкт-Петербурге прошел концерт‑акция «Мы вместе»

Концерт‑акция «Мы вместе» прошел 22 июня в Пушкинском доме культуры Санкт-Петербурга, сообщили в администрации Пушкинского района. Мероприятие состоялось при поддержке национального проекта «Семья» и было приурочено ко Дню памяти и скорби.
Со сцены прозвучали произведения современных фронтовых авторов. Их сопровождал Царскосельский камерный оркестр. Продолжили программу чтецы проекта «Ты тоже». Через художественное слово они передали свою поддержку участникам СВО.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.