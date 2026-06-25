Первый областной смотр‑конкурс слесарей: кто вошёл в тройку лучших в Нижегородской области

Министр энергетики и ЖКХ Михаил Куренков подчеркнул значимость профессии: в регионе более 4 тысяч километров тепловых сетей и почти 2 тысячи котельных, от работы слесарей зависит отопление порядка 20 тысяч многоквартирных домов и комфорт примерно 70% населения области. В качестве положительной динамики он отметил снижение числа аварий на инженерных сетях на 10% по сравнению с прошлым годом и сокращение сроков их ликвидации; за последние три года в области обновили около 500 километров тепловых сетей.