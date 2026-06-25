Первый областной смотр‑конкурс слесарей: кто вошёл в тройку лучших в Нижегородской области

В Нижегородской области прошёл первый областной смотр‑конкурс профессионального мастерства для слесарей по ремонту оборудования тепловых сетей — лучшие специалисты региона продемонстрировали теоретические знания и практические навыки на базе Слудинской водопроводной станции АО «Объединённый коммунальный оператор».
Организаторами мероприятия выступили министерство энергетики и ЖКХ региона, областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения и Объединение работодателей предприятий ЖКХ. В конкурсе участвовали представители крупнейших теплоснабжающих предприятий Нижнего Новгорода, Павлова и Семёнова. Соревнования проходили в два этапа: тестирование по теории и практическая часть, в которой участники показывали профессиональные приёмы ремонта теплотехнического оборудования.
Министр энергетики и ЖКХ Михаил Куренков подчеркнул значимость профессии: в регионе более 4 тысяч километров тепловых сетей и почти 2 тысячи котельных, от работы слесарей зависит отопление порядка 20 тысяч многоквартирных домов и комфорт примерно 70% населения области. В качестве положительной динамики он отметил снижение числа аварий на инженерных сетях на 10% по сравнению с прошлым годом и сокращение сроков их ликвидации; за последние три года в области обновили около 500 километров тепловых сетей.
Победителем первого областного конкурса стал Борис Максимов, слесарь ООО «ФСК “Энерго Строй” (г. Павлово). Серебро взял Алексей Пашкевич из ООО “Теплосети” (Нижний Новгород), бронзу — Игорь Федорин из АО “Объединённый коммунальный оператор” (Нижний Новгород). В специальной номинации “Лучший молодой профессионал”, учреждённой областной организацией профсоюза жизнеобеспечения, победил слесарь АО “ОКО” Алексей Малышев.
Председатель комитета Законодательного собрания по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов отметил, что современный слесарь — высококлассный профессионал, чья квалификация напрямую влияет на качество коммунальных услуг. По его словам, такие конкурсы помогают повысить престиж рабочих профессий и показать, что труд слесаря требует профессионализма и владения современным оборудованием.
Областная организация профсоюза работников жизнеобеспечения, представитель которой Елена Ленина выступила на мероприятии, сообщила о материальной поддержке победителей: члены профсоюза из тройки призёров получат дополнительные надбавки, а самый молодой призёр — единовременное пособие в 10 тысяч рублей. Кроме того, по решению президиума победители получили денежные премии в размере 100, 60 и 40 тысяч рублей для первых трёх мест соответственно.
Мероприятие вписывается в рамки федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети», направленного на поддержку среднего профессионального образования и популяризацию рабочих специальностей. Организаторы рассчитывают, что конкурс станет ежегодной площадкой для выявления и поощрения лучших специалистов отрасли, будет способствовать обмену опытом и повышению качества обслуживания тепловых сетей в регионе.
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