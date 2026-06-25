В Перми простились с Заслуженным учителем России Софьей Сулеймановой

Студенты факультета навсегда запомнят ее как бессменного руководителя легендарного педагогического отряда «Педагоги за штурвалом». Вместе со своими активистами Софья Сергеевна шла туда, где помощь была нужнее всего. Она долгие годы работала со студентами в воспитательной колонии для несовершеннолетних правонарушителей.