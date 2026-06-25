В Братске Иркутской области сократились выбросы загрязняющих веществ

Совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в воздух значительно снизился в Братске Иркутской области за последние семь лет, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона. С 2025 года эту работу проводят при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
На сегодня объем сокращения выбросов — более 20 тысяч тонн в год, 8 тысяч из них — опасные загрязняющие вещества с промышленных предприятий. Таких результатов прежде всего удалось достичь благодаря производственным программам крупнейших промплощадок города. Например, ПАО «РУСАЛ Братск» сократило опасные выбросы на 5,5 тысячи тонн, «Байкальская энергетическая компания» и «Группа “Илим”» — на 1,2 тысячи тонн каждая, «Братский завод ферросплавов» — на 0,9 тысячи тонн.
Способствует улучшению ситуации и переход владельцев частных домов с печного отопления на газовое. По итогам 2026 года планируется газифицировать еще 533 дома.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.