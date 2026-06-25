В Братске Иркутской области сократились выбросы загрязняющих веществ

На сегодня объем сокращения выбросов — более 20 тысяч тонн в год, 8 тысяч из них — опасные загрязняющие вещества с промышленных предприятий. Таких результатов прежде всего удалось достичь благодаря производственным программам крупнейших промплощадок города. Например, ПАО «РУСАЛ Братск» сократило опасные выбросы на 5,5 тысячи тонн, «Байкальская энергетическая компания» и «Группа “Илим”» — на 1,2 тысячи тонн каждая, «Братский завод ферросплавов» — на 0,9 тысячи тонн.