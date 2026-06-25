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Нижегородский губернатор Никитин встретился с патриархом Кириллом

Во время встречи обсуждались вопросы демографии, поддержки молодежи, образования и соцзащиты.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с патриархом Кириллом и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Об этом глава региона сообщил в своем МАХ-канале.

Во время встречи обсуждались вопросы демографии, поддержки молодежи, образования и соцзащиты. Глеб Никитин подчеркнул, что Нижегородская область лидирует по числу учеников в православных гимназиях: здесь учится каждый шестой гимназист России.

Вопросы демографии, по словам губернатора, государство должно решать совместно с церковью. Задумано уже немало совместных проектов по укреплению семьи, помощи женщинам в кризисных ситуациях, профилактике абортов.

«Впереди — большая работа», — заявил Никитин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область возглавила топ регионов по динамике рождаемости.

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