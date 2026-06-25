Нижегородский губернатор Никитин встретился с патриархом Кириллом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с патриархом Кириллом и митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Об этом глава региона сообщил в своем МАХ-канале.
Во время встречи обсуждались вопросы демографии, поддержки молодежи, образования и соцзащиты. Глеб Никитин подчеркнул, что Нижегородская область лидирует по числу учеников в православных гимназиях: здесь учится каждый шестой гимназист России.
Вопросы демографии, по словам губернатора, государство должно решать совместно с церковью. Задумано уже немало совместных проектов по укреплению семьи, помощи женщинам в кризисных ситуациях, профилактике абортов.
«Впереди — большая работа», — заявил Никитин.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область возглавила топ регионов по динамике рождаемости.