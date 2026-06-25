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Пермский производитель окон ухудшил показатели после рекордной выручки

ООО «Амега» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. Как следует из данных Rusprofile, чистая прибыль компании снизилась на 71%: с 260,3 млн до 74,5 млн руб. Выручка компании за отчетный период составила 6,43 млрд руб., что ниже показателя предыдущего года на 9% (в 2024-м — 7 млрд руб.).

ООО «Амега» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. Как следует из данных Rusprofile, чистая прибыль компании снизилась на 71%: с 260,3 млн до 74,5 млн руб. Выручка компании за отчетный период составила 6,43 млрд руб., что ниже показателя предыдущего года на 9% (в 2024-м — 7 млрд руб.).

ООО «Амега» было зарегистрировано в 2008 году в Перми. Согласно Rusprofile, основной вид деятельности — производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Единоличным учредителем является местная предпринимательница Жанна Кривощекова. Согласно официальному сайту, компания занимается созданием светопрозрачных конструкций из ПВХ и алюминия, включая окна, балконы и двери. Продукция реализуется на дилерском рынке и рынке корпоративной застройки в десяти регионах.