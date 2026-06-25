Власти намерены признать жилой дом в Черняховске объектом культурного наследия

Власти Калининградской области намерены включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ жилой дом в Черняховске. Соответствующий проект приказа подготовила региональная Служба государственной охраны объектов культурного наследия.
Речь идет о «Доме жилом» конца XIX века на ул. Суворова, 16. Дому планируется присвоить статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. Вместе с этим, власти намерены утвердить предмет охраны, границы и режим использования территории здания.
Согласно проекту документа, здание исключат из перечня выявленных объектов культурного наследия, в котором он находится с 2011 года, и внесут в единый госреестр ОКН.
По данным сайта Prussia39, изначально это были два отдельных жилых дома, которые впоследствии объединили в один двухподъездный многоквартирный дом.