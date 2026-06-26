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В Краснодаре для выпускников в школах отменили уличные линейки

Мэр Краснодара Евгений Наумов в мессенджере МАКС сообщил об изменениях в церемонии вручения аттестатов выпускникам школ. В ходе внеочередного заседания городской Антитеррористической комиссии, в котором участвовали представители правоохранительных и надзорных органов, было принято решение усилить меры безопасности.

Одним из ключевых пунктов повестки стало вручение аттестатов ученикам 9 и 11 классов. Чтобы обеспечить безопасность детей, торжественные церемонии решено проводить исключительно в актовых залах школ. Уличные линейки отменены. Все учебные учреждения заранее проверят сотрудники полиции, которые также будут дежурить в школах в дни праздников.

Также на заседании обсуждалась работа частных охранных организаций в местах массового скопления людей. Как отметил градоначальник, в городе запланировано дополнительное патрулирование парков, зон отдыха и других точек притяжения молодежи.