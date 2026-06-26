В Краснодаре для выпускников в школах отменили уличные линейки

Одним из ключевых пунктов повестки стало вручение аттестатов ученикам 9 и 11 классов. Чтобы обеспечить безопасность детей, торжественные церемонии решено проводить исключительно в актовых залах школ. Уличные линейки отменены. Все учебные учреждения заранее проверят сотрудники полиции, которые также будут дежурить в школах в дни праздников.