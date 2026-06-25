166 детекторов установят на светофорах в Ростове для адаптивного регулирования движения

До конца ноября на светофорных объектах в Ростове установят 166 детекторов транспорта. Эти приборы подсчитывают количество машин на подходах, распределяют их по полосам и типам. Это позволит настроить адаптивное светофорное регулирование, когда длительность зеленого и красного будет меняться в зависимости от загруженности дороги.