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166 детекторов установят на светофорах в Ростове для адаптивного регулирования движения

На развитие интеллектуальной транспортной системы в Ростовской области направят 85 млн рублей субсидии.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область получила федеральную субсидию в размере 85 миллионов рублей на развитие интеллектуальной транспортной системы. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова.

До конца ноября на светофорных объектах в Ростове установят 166 детекторов транспорта. Эти приборы подсчитывают количество машин на подходах, распределяют их по полосам и типам. Это позволит настроить адаптивное светофорное регулирование, когда длительность зеленого и красного будет меняться в зависимости от загруженности дороги.

По словам министра, такая система — шаг к внедрению автономного транспорта и приоритетному проезду автобусов и троллейбусов.

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