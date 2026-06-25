Архитектурный совет одобрил проект пятиэтажки на четыре квартиры рядом с озером Тихим в Светлогорске

Новое здание появится на месте существующего дома на улице Карла Маркса, 4. Проект реализует компания «Мьёльнир Монтаж», связанная с холдингом «Калининградстройнивест». Организация выкупила объект у двух собственников вместе с участком. На территории намерены возвести новый дом высотой пять этажей и площадью 2,9 тысячи квадратных метров. При этом в комплексе будет всего четыре квартиры. Первый этаж займёт кафе.