Архитектурный совет одобрил проект пятиэтажки на четыре квартиры рядом с озером Тихим в Светлогорске

Рядом с озером Тихим в Светлогорске планируют построить пятиэтажный дом на четыре квартиры. Проект рассматривали на заседании архитектурно-градостроительного совета в четверг, 25 июня.
Новое здание появится на месте существующего дома на улице Карла Маркса, 4. Проект реализует компания «Мьёльнир Монтаж», связанная с холдингом «Калининградстройнивест». Организация выкупила объект у двух собственников вместе с участком. На территории намерены возвести новый дом высотой пять этажей и площадью 2,9 тысячи квадратных метров. При этом в комплексе будет всего четыре квартиры. Первый этаж займёт кафе.
Основой композиции проектируемого дома является традиционный объём со скатной кровлей и выраженными фронтонами. При разработке архитектурного облика мы исходили из особенностей сложившейся среды города, преобладания отдельно стоящих домов, курортных вилл, выразительных скатных кровель и фронтонов. Главный фронтон формирует узнаваемый силуэт и становится основным элементом уличного фасада. Его поддерживает спокойный ритм окон, светлая фактурная штукатурка, тёплый оттенок кровли. Первый этаж выделен кирпичом, благодаря этому здание получает устойчивое визуальное основание, а верхние этажи воспринимаются легче. Проект избегает прямой стилизации исторического декора, — доложил автор проекта Илья Соловьёв.
Против появления такого объекта выступал депутат Заксобрания Павел Фёдоров. Он отметил, что «нельзя такую коробку ставить в Светлогорске». За проект заступились члены градостроительного совета, в частности председатель регионального Союза архитекторов и замгубернатора Валерий Шерин.
«Мне кажется, объект очень гармонично вписывается в сложившуюся застройку. Более того, он даже её украшает. В сравнении с тем, что уже реализовано, он выглядит значительно интереснее», — прокомментировал Шерин.
У министерства градостроительной политики и администрации Светлогорска проект дома также не вызвал возражений. В результате его одобрили к дальнейшей проработке.