В особняке XIX века в Оренбурге открыли сувенирную лавку

Новая точка притяжения для туристов и жителей Оренбургской области — лавка «Сувениры у оленя» — появилась в историческом особняке XIX века, Доме Тимашева в Оренбурге, сообщили в аппарате губернатора и правительства региона. Пространство открыли в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Сувенирная лавка стала частью проекта по развитию национального туристского маршрута «Горизонты открытий». Его главная задача заключается в том, чтобы раскрыть уникальность истории, природы, культуры Оренбуржья и поддержать местных мастеров, которые изготавливают самобытные изделия и уникальные сувениры. Особое внимание при создании лавки уделили световому оформлению: продуманная подсветка формирует теплую, камерную атмосферу, гармонично сочетающуюся с архитектурой здания.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.